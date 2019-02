Straks VISTA! (15u) met ex-Rode Duivel Karel Geraerts Redactie

18 februari 2019

De 26ste speeldag in de Jupiler Pro League behoort tot het verleden, hoog tijd om even terug te blikken in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Centrale gast vandaag is ex-Rode Duivel Karel Geraerts, momenteel aan de slag bij Eleven en ook in de weer met de begeleiding van individuele jeugdspelers. Hij volgt het Belgisch voetbal nog steeds op de voet en hij krijgt vanmiddag gezelschap van huisanalist Marc Degryse en Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws. Nicolas De Brabander van Proximus Sports leidt alles in goede banen.

VISTA!, straks om 15u