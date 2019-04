Straks VISTA! (15u) met AA Gent-voorzitter Ivan De Witte Redactie

29 april 2019

De zesde speeldag van de play-offs behoort tot het verleden, hoog tijd om erop terug te blikken in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Centrale gast is AA Gent-voorzitter Ivan De Witte. Hij zag zijn ploeg 1 op 18 pakken in play-off 1, maar staat woensdag voor de match van het jaar met de bekerfinale tegen KV Mechelen. Hij krijgt in onze studio het gezelschap van Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws, en Marc Degryse, huisanalist bij deze krant. Moderator met dienst is Nicolas De Brabander.

VISTA!, straks om 15u!