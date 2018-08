Straks LIVE VISTA! (15u) met Club-manager Mannaert over gewonnen topper en spits Wesley Redactie

27 augustus 2018

De vijfde speeldag in de Jupiler Pro League zit erop, hoog tijd om er in de vijfde aflevering van onze voetbalwebcast VISTA! op terug te blikken met Vincent Mannaert. De manager van Club Brugge zal het ongetwijfeld hebben over de knappe winst van zijn ploeg tegen Anderlecht én over spits Wesley, die oorspronkelijk geschorst was voor de topper maar uiteindelijk toch speelde en uitblonk. Mannaert wordt vergezeld door moderator Nicolas De Brabander, Proximus 11-analist Wesley Sonck en Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws.

VISTA! LIVE om 15u!