Straks (15u) VISTA! met Eupen-verdediger Siebe Blondelle Redactie

29 oktober 2018

Vandaag blikken we in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus Sports, terug op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League. Centrale gast is Siebe Blondelle, de verdediger van Eupen die gisteravond met zijn team Anderlecht in de luren legde (2-1). Blondelle krijgt in onze studio het gezelschap van Wim De Coninck, analist bij Proximus TV en Niels Poissonnier, journalist bij Het Laatste Nieuws. Nicolas De Brabander leidt als moderator alles in goede banen.

VISTA!, straks om 15u