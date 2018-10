Stijnen: "Dat Club niet voor hem koos, maar wel voor een andere onervaren trainer, heeft Clement geraakt. Zonder twijfel" TLB

01 oktober 2018

20u18

Bron: VISTA! 0

Philippe Clement maakt als trainer een goede beurt bij KRC Genk en niet bij 'zijn' Club Brugge. Blauw-zwart verkoos Ivan Leko als opvolger van Michel Preud'homme boven Philippe Clement en in onze voetbalwebcast VISTA! geeft Stijn Stijnen aan dat die beslissing Clement "ongetwijfeld geraakt zal hebben". "Club twijfelde of Philippe wel in staat was om een groep als hoofdpersoon te managen. Philippe is immers iemand die voor iedereen alles goed wil doen en als hoofdtrainer is dat toch een moeilijk verhaal. Omdat je toch keuzes moet maken."