Stijn Stijnen weet wat Club moet doen om te kunnen oogsten in Madrid: "Irritant zijn" TLB

01 oktober 2018

19u43

Bron: VISTA! 0

Overmorgen neemt Club Brugge het in de groepsfase van de Champions League op tegen Atlético Madrid. In onze voetbalwebcast VISTA! blikten de praatgasten vooruit naar het duel en volgens ex-Club-doelman Stijn Stijnen zal Club niets rapen in het Wanda Metropolitano-stadion als blauw-zwart zijn eigen voetbal speelt.

"Club moet Atlético uit zijn comfortzone proberen te halen", aldus Stijnen. "Dat kunnen ze volgens mij doen door het spel van de Madrilenen te kopiëren. Dat wil zeggen: irritant zijn." Volgens Marc Degryse heeft de Belgische landskampioen daar echter "niet de trainer en de spelers voor".