Sonck: “Trond Sollied dropt soms iets over zijn muziekkennis om de druk weg te nemen” Redactie

05 november 2018

19u46 1 VISTA! Trond Sollied slaagde er als nieuwbakken Lokeren-coach meteen in om zijn eerste wedstrijd te winnen. De 59-jarige Noor zag zijn team met 2-0 winnen tegen Lokeren na twee goals in twee minuten. In onze wekelijks voetbalpodcast VISTA! besprak centrale gast en Lokeren-speler Olivier Deschacht zijn entree in de kleedkamer.

“Het eerste wat hij zei toen hij zichzelf aan de spelersgroep voorstelde was: ‘Ja, jongens, dat klassement moeten we gewoon omdraaien, hé.’ Echt gelachen werd er toen niet. Je moet weten dat er toch wel wat nervositeit in de kleedkamer was. Een nieuwe trainer die komt... Veel jonge jongens. Maar achteraf gezien heeft het ons wel een boost gegeven.”

Voor Wesley Sonck een herkenbare situatie. “Bij besprekingen begint hij plots vaak over muziekkennis. Hij dropt dan iets, terwijl je eigenlijk vooral bezig bent met wat hij gaat vertellen. Op die manier neemt hij de druk wat weg.”