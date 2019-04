Sonck onder de indruk van Ito en Genkse scouting: “Je gaat een gast halen in de Japanse tweede klasse en die presteert meteen” MH

01 april 2019

20u14

Bron: VISTA! 3

Ontpopt Junya Ito (26) zich tot het geheime wapen van Racing Genk in de titelstrijd? Tegen Anderlecht gooide de aalvlugge Japanner alvast hoge ogen. Ook Wesley Sonck is onder de indruk. “Je gaat een gast halen in de tweede klasse van Japan, en die presteert meteen. Kan je je dat voorstellen? Het zegt iets over de scouting van Genk. Genk heeft met Maehle, Trossard, Ito, Samatta, ... veel snelheid in de ploeg. En dat zien we bij Anderlecht eigenlijk te weinig”, aldus de gewezen aanvaller in VISTA!.