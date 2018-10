Sonck: “Ik denk dat Club Brugge, zeker thuis, veel kans heeft om dit Monaco te pakken” TLB

23 oktober 2018

00u18

Bron: VISTA! 0

Woensdag ontvangt Club Brugge Monaco in de Champions League. En volgens Proximus-analist Wesley Sonck heeft blauw-zwart een goede kans om iets te rapen tegen de Monegasken. “Ik denk dat Monaco de zwakste ploeg is in de groep”, aldus Sonck in onze voetbalwebcast VISTA!. “Niet qua namen, of qua kwaliteit, maar op dit moment speelt Monaco niet goed genoeg in de Champions League. Club Brugge doet het beter, maar ze hebben nog geen punten gehaald. Ik denk dat Club Brugge, zeker thuis, veel kans heeft om dit Monaco te pakken.”