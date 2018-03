Sonck: "Dat er altijd gespeeld wordt om te winnen? Dat is niet waar" TLB

05 maart 2018

21u55

Bron: VISTA! 0

In de 26ste aflevering van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus, kwam ook de bekerfinale even ter sprake. Volgens Wesley Sonck is het vanzelfsprekend dat de ploegen ook daarna nog vol voor de overwinning gaan. "Dat er altijd gespeeld wordt om te winnen? Dat is niet waar. En dat vind ik vreemd. Profvoetbal is een beroep en dan laat je je winstpremie toch niet zomaar schieten?"