Sollied vindt kern Club Brugge sterker dan die van Genk: “Ze hebben alles. Hun kern is in balans” Redactie

04 maart 2019

21u10

Bron: VISTA! 0

Voor Trond Sollied bestaat er geen twijfel: Club Brugge heeft de beste kern in ons land. Dat verklaarde de Noor vandaag in VISTA!. “Beter dan Genk. Ze hebben alles: power, techniek, snelheid én ze hebben ervaring in belangrijke wedstrijden. Dat is een beetje de succesfactor van Club Brugge. Ze hebben een kern samengesteld die in balans is. Er is continuïteit.”