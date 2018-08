Sinan Bolat in VISTA!: "Heb getoond dat Club meer geduld had moeten hebben met mij" Redactie

13 augustus 2018

14u59 3

Met 7 op 9, waaronder twee uitzeges in Charleroi en Moeskroen, heeft de oudste club van 't land zijn start net als vorig seizoen niet gemist. Als er nu ook thuis eens kan gewonnen worden... Over dat stilaan Bosuilcomplex ging het met Antwerp-doelman Sinan Bolat onder meer in de derde aflevering van onze voetbaltalkshow VISTA! en ook zijn mislukte passage bij Club Brugge kwam aan bod. "Ik heb intussen getoond dat Club Brugge meer geduld had moeten hebben met mij", luidde het onder meer bij de kale doelman.

Ook aanwezig naast onze centrale gast Bolat in de vtm-studio's: Wim De Coninck, analist van Proximus Sports, en Kristof Terreur, Engeland-watcher van Het Laatste Nieuws of 'Onze Man in Engeland'. Moderator is Niko Lainé van Proximus Sports.

Herbekijk HIER de derde aflevering!