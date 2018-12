Simons legt zijn rol bij Club Brugge uit: “Als spelers drie, vier dezelfde fases zien, dan gaan ze niet meer in discussie” Redactie

28 december 2018

18u50

Bron: VISTA! 0

In de allerlaatste VISTA! van 2018, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, was Timmy Simons de centrale gast. De assistent van Club Brugge-trainer Ivan Leko legde onder meer zijn manier van werken uit. Tijdens matchen neemt Simons steevast in de tribune plaats en tijdens de rust kan hij Leko dan gaan briefen, mét de nodige beelden. Die beelden kan Simons ook aan de spelers tonen. “Het kan gebeuren dat ze het niet eens zijn met onze mening. Maar als spelers drie, vier dezelfde fases zien, dan gaan ze niet meer in discussie.”