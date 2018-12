Simons blikt al even vooruit naar wintermercato van Club Brugge: “Ik denk dat we vooral in de spits iets kunnen gebruiken” TLB

Volgens Timmy Simons, assistent-trainer van Club Brugge, kan de landskampioen zich tijdens de wintermercato nog gericht versterken. Dat vertelde de ex-middenvelder in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. “Als topclub moet je altijd je ogen en je oren open proberen te houden. Ik denk dat we vooral in de spits iets kunnen gebruiken. Stel dat Wesley als targetspits uitvalt. Je hebt wel een aantal andere mogelijkheden, maar we hebben niet hetzelfde type in huis. Zulke posities zijn heel belangrijk.”