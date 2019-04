Play-off 1-barometer: Club favoriet, terwijl Antwerp, Anderlecht en Gent uitgespeeld lijken Redactie

08 april 2019

18u44

Bron: VISTA! 0

In VISTA!, onze voetbalwebcast, pakken we uit met een wekelijkse play-off 1-barometer. Daarin schatten moderatoren Nicolas De Brabander en Niko Lainé met hun gasten de titelkansen per club in. Ook vandaag was dat het geval - speeldag 3 in play-off 1 is volop aan de gang - en er is toch wel een opvallende conclusie te trekken. In vergelijking met vorige week verwisselden de beste kaarten van hand. Volgens ons VISTA!-panel is Club Brugge, dat vanavond Standard ontvangt, de favoriet voor de landstitel. Blauw-zwart (45%) nam die rol over van Racing Genk (35%) , nog steeds leider met op dit moment vier punten meer dan Club.

Ook de kansen van Standard namen de voorbije week lichtjes toe, zo vinden onze analisten. De mannen van Michel Preud’homme zagen hun kansen op de titel stijgen van 18% naar 20%. Afwachten of de Rouches dat percentage vanavond nog wat kunnen doen toenemen, al verwacht Gilles De Bilde toch eerder een zege van de Bruggelingen. “Ik denk niet dat Standard gaat winnen op Club”, aldus De Bilde. “Hun laatste wedstrijden waren niet overtuigend. Zoals Club tegenwoordig speelt, zal het moeilijk worden voor Standard. Ze spelen zowel uit als thuis even enthousiast en met het volle vertrouwen.” Antwerp, Anderlecht en AA Gent lijken helemaal uitgeteld voor de titel. Volgens de VISTA!-analisten hebben ze allemaal geen enkele kans meer op de landstitel.

