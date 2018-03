Peter Maes: "Thuiswedstrijden winnen is moeilijker dan uitwedstrijden winnen" Redactie

05 maart 2018

20u20

Bron: VISTA! 0

Lokeren pakte op verplaatsing meer punten dan thuis. De 10 op 42 thuis staan in schril contrast met de 21 op 45 op verplaatsting. "Wij hebben in verschillende thuiswedstrijden niet gewonnen", vertelde Lokeren-trainer Peter Maes in onze voetbalwebcast VISTA!. "Dat gaat dan zijn eigen leven leiden en dan wordt dat nog moeilijker. Maar in een thuiswedstrijd moet je creatiever zijn, moet je meer creëren en moet je je tegenstander meer opjagen. Thuiswedstrijden winnen is gewoon moeilijker dan uitwedstrijden winnen."