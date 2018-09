Over malaise bij AA Gent: "Ik voel dat Yves Vanderhaeghe eenzaam is op dit moment" Redactie

24 september 2018

Glen De Boeck deed in VISTA! ook zijn zege over de malaise bij AA Gent en Yves Vanderhaeghe. "Als ik gisteren Yves zijn persconferentie zie, dan vind ik dat pijnlijk. Dat raakt mij want ik voel dat hij eenzaam is op dit moment. En ik vind dan, ofwel zeg je: 'Wij steunen onze trainer', of 'We gaan er niet mee door'. Ik sta er te veraf om te zien of die situatie nog haalbaar is. Ik kan dat niet weten. Nu zeggen ze: 'we proberen hem te steunen.' Je moet dat niet proberen. Ofwel steun je hem, ofwel steun je hem niet. En dat is het twijfelgeval dat daar zit. En die twijfel komt ook bij die spelersgroep."