Oulare: “Preud’homme zag het al en ik nog niet”

11 maart 2019

Of er een verschil is tussen de Preud’homme van Club Brugge en die van Standard, wil Stephan Keygnaert in VISTA! weten van centrale gast Obbi Oulare. Wim De Coninck formuleert de vraag anders: “Of is er een verschil tussen Obbi Oulare bij Brugge en Standard?” Oulare, van wie Keygnaert weet dat hij op Jan Breydel wel eens clashte met Preud’homme: “Ik was toen nog jong en onwetend. Wou altijd spelen. En ja, de coach zag het al en ik nog niet. Dat is nu wel allemaal een beetje veranderd. Maar de coach niet. Hij wil elke match winnen en als dat niet het geval is, dan is hij niet blij.”