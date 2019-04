Ook in VISTA! kwam het handspel van Mechele aan bod: “In lijn met het reglement is dit een terechte penalty” Redactie

15 april 2019

20u40

Bron: VISTA! 0

In VISTA! werd ook het handspel van Brandon Mechele besproken. “De nieuwe reglementen zeggen dat als je hand niet naast je lichaam is, dat het hands is”, haalt chef voetbal Stephan Keygnaert aan. “Ik vroeg het nog aan een hooggeplaatste: ‘Wanneer is je hand naast je lichaam en wanneer niet?’ Het antwoord was: ‘Als je er een bal kunt tussenhouden.’” In lijn met het reglement is dit dus duidelijk een penalty. Sergio Ramos gaat zelfs in elk duel met zijn handen op zijn rug” Wim De Coninck beaamt: “Dat zie je in de Champions League inderdaad meer en meer.”

Bekijk de volledige aflevering