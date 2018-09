Onze Chef Voetbal: "Preud'homme wordt zot van nonchalance en de Club-Med-mentaliteit" Redactie

24 september 2018

22u29

Bron: VISTA! 0

Ook de slechte start van Standard kwam ter sprake in aflevering nummer acht van VISTA! "Op Eupen kun je wel eens een kwartier, twintig minuten in de problemen komen. Maar je kunt toch nooit als Standard zijnde in de laatste tien minuten zomaar twee doelpunten weggeven", vertelt Chef Voetbal Stephan Keygnaert. "Michel Preud'homme wordt zot van nonchalance, van de Club-Med-mentaliteit bij sommigen in een wedstrijd en op training. En hij zegt: 'Het is veel praten en hard zijn en er altijd op hameren.' Maar ik vraag me dan af of dat echt doordringt bij die mannen."