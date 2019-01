Onze Chef Voetbal over Verschaeren en Zulj: “Anderlecht heeft weer iets om zich aan op te trekken” MH

28 januari 2019

20u08

Bron: VISTA! 0

Yari Verschaeren maakte gisteren indruk. De youngster luidde met een doelpunt niet alleen de ommekeer in tegen Eupen, maar liet zich ook opmerken met enkele leuke acties. “Anderlecht heeft weer iets om zich aan op te trekken”, analyseert Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws, in VISTA!. “Ook de invalbeurt van Zulj vond ik goed. Met Kara en Zulj zit er meer persoonlijkheid in de groep. Het zijn twee jongens die de bal vragen en mondig zijn. Ik hoor dat Zulj zijn mond ook al in de kleedkamer durft opendoen.”

