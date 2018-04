Onze chef voetbal over Saelemaekers: "Het zou jammer zijn mocht Anderlecht deze zomer een nieuwe rechtsachter halen" Redactie

16 april 2018

20u09

Bron: Eigen berichtgeving 0

In de 30ste aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws in samenwerking met Proximus 11, ging het ook over de prima prestaties van Alexis Saelemaekers. Het 18-jarig talent maakte opnieuw een sterke indruk. "Het zou jammer zijn mocht Anderlecht deze zomer een nieuwe rechtsachter halen", merkte onze chef voetbal Stephan Keygnaert op. "Dan zou Saelemaekers weer geblokkeerd worden." Franky Van der Elst vroeg zich echter af wat er zou gebeuren mocht Andy Najar na zijn blessure z'n beste vorm terugvinden.