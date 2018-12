Onze Chef Voetbal over Anderlecht: “Van Holsbeeck heeft ooit graszoden naar zijn hoofd gekregen. En nu is er een soort van...acceptatie” TLB

10 december 2018

20u41

Bron: VISTA! 0

In onze voetbalwebcast VISTA! ging het ook over de mindere periode van Anderlecht. Volgens onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert en onze huisanalist Marc Degryse ligt de lat voor paars-wit tegenwoordig een stuk lager dan vroeger het geval was. “Van Holsbeeck heeft ooit graszoden naar zijn hoofd gekregen. En nu is er een soort van...acceptatie”, stelde onze Chef Voetbal. “Zie jij een titelkandidaat in Anderlecht?”, vroeg Degryse. “Ik eerlijk gezegd niet.”