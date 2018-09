Onze chef voetbal optimistisch over CL-kansen van Club: "Een 2pk'tje gaat niet plots als een Ferrari gaan rijden" Redactie

17 september 2018

20u31 0

Stephan Keygnaert, chef voetbal bij Het Laatste Nieuws, is optimistisch over de kansen van Club Brugge in de Champions League. "Atlético heeft dit weekend 1-1 gespeeld tegen Eibar. Eibar is niet beter dan Club Brugge. En Borussia Dortmund heeft twee weken geleden 0-0 gespeeld in Hannover 96. Ik ken Hannover niet, maar het zou mij verbazen mochten die zoveel beter zijn dan Club Brugge", klonk het. Op de vraag of zo'n topteams hun niveau niet gaan opkrikken in Europa, had Keygnaert ook een antwoord klaar: "Een 2pk'tje gaat niet plots als een Ferrari gaan rijden."