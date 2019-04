Onze chef voetbal: “Ik vind Thorup een beetje haaks staan op het DNA van AA Gent” Redactie

29 april 2019

“AA Gent hoort een drama te zijn, geen blije selfie”, schreef Stephan Keygnaert onlangs. Onze chef voetbal verduidelijkt in de VISTA!-studio: “Ik verwijs dan altijd naar de twee fetisjtrainers van de voorzitter: Vanhaezebrouck en Preud’homme, waar de voorzitter een goede persoonlijke band mee had. En dat waren twee trainers die de club in beweging brachten, op zichzelf door wie ze waren en hoe ze zich gedroegen. Nu heeft Gent gekozen voor Thorup, die een goede trainer is en goede veldtrainingen geeft. Dat hoor je van alle spelers. Maar hij heeft niet wat Preud’homme en Vanhaezebrouck hadden: heel die club kunnen enthousiasmeren. Ik vind hem een beetje haaks staan op het DNA van AA Gent.”