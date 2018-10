Onze AA Gent-watcher over nieuwe coach Jess Thorup: “De geluiden zijn positief” TLB

22 oktober 2018

19u35

Onze AA Gent-watcher Rudy Nuyens schoof vandaag aan rond de tafel van onze voetbalwebcast VISTA!. Volgens onze journalist zijn de geluiden uit de Gentse kleedkamer over de nieuwe coach Jess Thorup positief. “Een international die pas donderdag terugkwam vertelde me dat het meteen duidelijk is wat hij wil. En dat na één training: da’s dus wel positief.”