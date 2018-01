Nicolas Lombaerts in VISTA!: "Ik was gekomen voor de ambitie van Coucke. Zijn vertrek deed echt pijn" Redactie

29 januari 2018

18u30 7

De centrale gast in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11, is Nicolas Lombaerts. Met de 39-voudige Rode Duivel hebben we het over het matige seizoen van KV Oostende, het nakende vertrek van Marc Coucke aan de kust ("Ik was gekomen voor de ambitie van Coucke. Zijn vertrek deed echt pijn"), de 'Super Sunday' van gisteren met Gent - Club en Standard - Anderlecht en natuurlijk over onze nationale ploeg en het aanstaande WK voetbal in Rusland. Naast Lombaerts zijn in onze studio ook Marc Degryse en Stephan Keygnaert aanwezig, respectievelijk analist en Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws. Moderator is Niko Lainé van Proximus 11.

Bekijk de volledige aflevering hieronder integraal.

Het Gala van de Gouden Schoen op 7 februari in het Brusselse Paleis 12 gratis bijwonen? Neem HIER deel aan onze poll rond beste Belg in het buitenland en maak kans op een duoticket. We geven in totaal tien duotickets weg.