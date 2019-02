Nederlander die contract liet ontbinden in Serie A wordt vervanger Bezus: “Hij heeft zijn medische testen al gedaan” MH

04 februari 2019

19u31

Bron: VISTA! 0

STVV heeft zijn vervanger voor Roman Bezus beet. Dat bevestigde Marc Brys vandaag in VISTA!. Rai Vloet, een 23-jarige middenvelder, komt over van Frosinone. Bij de Serie A-club werd het contract van de Nederlander ontbonden. “Hij heeft zijn medische testen gedaan en zal spelen met het nummer 23. Dat is de laatste dag van de mercato nog gedaan.”