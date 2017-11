Mulder: "Het probleem is dat Bayern in de flow zit en niet Anderlecht" Redactie

20u31

VISTA!

Woensdag staat Anderlecht voor de aartsmoeilijke opdracht om in de Champions League punten te pakken tegen het grote Bayern München. Onze huisanalist Jan Mulder vertelde in onze voetbalwebcast VISTA!, dat hij het niet meteen rooskleurig inziet. "Het probleem is dat Bayern in de flow zit en niet Anderlecht. Het klopt allemaal bij Bayern München."

VISTA!