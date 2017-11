Mulder heeft het niet erg begrepen op Makelele: "Hij lijkt me niet zo goed en slim" De voetbalredactie

20u47

Bron: Eigen berichtgeving 2

Eupen haalde vorige week ex-Real Madrid-speler Claude Makelele binnen als hoofdcoach. De Fransman verloor zijn eerste wedstrijd met de Panda's tegen Antwerp en onze huiscolumnist Jan Mulder leek daar niet erg van te schrikken. "Het lijkt me nu niet echt iemand die heel ervaren, goed of slim is", zei de Nederlander.

