Mulder grijpt in bij 'povere' ambities De Condé: "Neen, jullie willen tweede worden" Redactie

23 april 2018

20u33 0

Racing Genk staat slechts op vier punten van de tweede plek, én de Limburgers hebben nog drie thuismatchen voor de boeg. “Onze ambitie is eerst en vooral om te bevestigen hoe we dit weekend gespeeld hebben”, aldus Dimitri De Condé. “Neen, jullie willen tweede worden”, grijpt Jan Mulder meteen in. “Jullie moeten gaan voor de Champions League. Ik ben een betere manager dan De Condé”, grapt de Nederlander.