Michel Louwagie in VISTA!: "Andrijasevic, Marcq en Sylla brengen te weinig" De voetbalredactie

16u43 0 HLN

In VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus Sport, is vanavond Michel Louwagie te gast. Met de manager van de Buffalo's wordt het vertrek van Hein Vanhaezebrouck aangekaart en de komst van Yves Vanderhaeghe, terwijl Louwagie een duidelijke boodschap heeft voor drie zomertransfers. Andrijasevic, voor 4 miljoen euro overgekomen van NK Rijeka, Mamadou Sylla (3,8 miljoen van Eupen) en Damien Marcq (2,5 miljoen van Charleroi) hebben het heel moeilijk om zich door te zetten in de Ghelamco Arena. "Zij brengen te weinig", is het voorlopige oordeel van Louwagie. Ook van de partij in VISTA!: HLN-commentator Jan Mulder, onze Gent-watcher Niels Poissonnier en moderator Niko Lainé.