Mats Rits in VISTA!: "Druk blijft erg groot" en Jan Mulder over Anderlecht: "Het is daar écht een dode boel. Dat is geen tactiek van Hein"

12 februari 2018

Centraal in de 23ste aflevering van onze voetbalwebcast VISTA! staat Mats Rits, kapitein van KV Mechelen dat in een verwoede degradatiestrijd verwikkeld is met Eupen. Malinwa won de cruciale zespuntenmatch tegen de Panda's zaterdag, maar is er nog (lang) niet. Rits: "De druk en de spanning blijft bijzonder groot." Natuurlijk wordt er ook uitgebreid gesproken over de strijd om Play-Off 1 en de benarde situatie waarin Anderlecht zich bevindt. Met het paars-witte clubicoon en HLN-analist Jan Mulder, die vaststelt dat de forse uitspraken van Hein Vanhaezebrouck ("Het is een dode boel in de kleedkamer") geen tactiek is van de coach om zijn troepen wakker te schudden, maar dat dit gewoon de pijnlijke waarheid is. Ook in onze VISTA!-studio: AA Gent- en Rode Duivels-watcher Niels Poissonnier. Moderator is Niko Lainé van Proximus 11.

Bekijk hieronder integraal de volledige aflevering!