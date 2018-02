Mats Rits in VISTA!: "De stress is er nog altijd. De situatie is nog steeds kritiek" Redactie

12 februari 2018

20u10 0

Ondanks de cruciale driepunter tegen Eupen, is de situatie van KV Mechelen nog steeds "kritiek". Zo stelde Mats Rits vandaag in VISTA!. "Het was een match op leven en dood" zegt Rits. "Als je die wedstrijd verliest, is het eigenlijk zo goed als voorbij." Het kantelpunt was volgens de kapitein van Malinwa de tweede helft in Moeskroen.