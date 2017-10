Mathijssen over zijn kort avontuur in Griekenland: "Ik heb nogal de gewoonte om veel voor mezelf te houden" 21u26

Bron: VISTA! 0 Vista

In onze voetbalwebcast VISTA! kwam centrale gast Jacky Mathijssen heel even terug op zijn avontuur bij de Griekse eersteklasser Larissa. Een bijzonder kort hoofdstuk want de coach was er uiteindelijk slechts elf dagen T1. "Je komt in een mooie club terecht en ik zag het als een mooie uitdaging. Naar Griekse normen waren de werkomstandigheden goed", vertelde Mathijsen. "Ik heb nogal de gewoonte om veel voor mezelf te houden. Ik maak mijn keuzes op basis van de knowhow. Al was die klein na een week met drie matchen en amper trainingen."