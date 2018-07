Marc Degryse: "Trossard moet nu tonen dat hij er een heel seizoen bovenuit steekt" MDB

30 juli 2018

16u46

Bron: VISTA! 0 VISTA! Racing Genk maakte in hun openingswedstrijd met vlot combinatievoetbal indruk. Met Leandro Trossard naast Alejandro Pozuelo als een van de uitblinkers tegen Lokeren. Dat zag ook onze huisanalist Marc Degryse in onze voetbalwebcast VISTA!. ( Racing Genk maakte in hun openingswedstrijd met vlot combinatievoetbal indruk. Met Leandro Trossard naast Alejandro Pozuelo als een van de uitblinkers tegen Lokeren. Dat zag ook onze huisanalist Marc Degryse in onze voetbalwebcast VISTA!. ( Bekijk hier de volledige aflevering

Degryse ziet dat Trossard de volgende stap in onze competitie kan zetten nadat de flankspeler besliste om te blijven bij Genk. "Ze hebben hem het beste contract ooit gegeven zeker? Wat dat betreft waarderen ze zijn kwaliteiten", vertelt hij. "Het is ook wel een speler die dat niveau is een heel jaar moet doortrekken. Vorig jaar was hij wel geblesseerd. Zo’n speler met die kwaliteiten, dat is ook voor Wesley het geval… Als je die stap wil zetten naar het buitenland, moet je eigenlijk eerst een heel seizoen de beste zijn. Zoals bijvoorbeeld Izquierdo. Je moet tonen dat je er bovenuit steekt. Een heel jaar. Niet vijf of tien wedstrijden. Dan kan je die stap zetten en kan je zeggen: ‘Ik heb hier bewezen dat ik bij de besten hoor’. En dan vertrekken, niet eerder. Anders kom je te vroeg terug."

Marc Degryse haalde de 20-jarige Dimata aan als voorbeeld. Hij ruilde KV Oostende in voor het Duitse Wolfsburg, maar wordt nu uitgeleend aan Anderlecht. "Die jongen was niet klaar voor Wolfsburg en krijgt nu een nieuwe kans. Je moet het geduld hebben om die stap naar een grote competitie te zetten. Het was een goede beslissing om te blijven bij Racing Genk." Ook Luc Devroe, die op dat moment nog voor KV Oostende werkte, liet zich horen over Dimata. "Het was inderdaad te vroeg. Maar het bod van Wolfsburg kon de speler noch de club afwijzen."