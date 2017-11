Marc Brys over kwakkelende Teodorczyk: "Als ik hem zie spelen denk ik: 'Wat doet die bij Anderlecht?" Redactie

21u34

Bron: VISTA! 0 VISTA! VISTA!

Onze Chef Voetbal Stephan Keygnaert had het in onze voetbalwebcast VISTA! over de topper van de speeldag Anderlecht - Club Brugge. En meer bepaald de spitsen van paars-wit. "Ik vind het redelijk dramatisch. Teodorczyk is al maanden ondermaats. En Harbaoui, het alternatief, tja. Die heeft zich wel te pletter gewerkt. Vallen, springen, weer opstaan, een elleboog links, een kopstoot rechts. Als je weet dat Hein bij Gent Depoitre en daarna Coulibaly had."

Ook Marc Brys deed zijn duit in het zakje over Teodorczyk. "Ik vind dat onbegrijpelijk. Vorig jaar compenseerde hij veel met zijn goals. Als ik hem zie spelen denk ik: 'Wat doet die bij Anderlecht?' Naar Anderlecht-normen is hij te ongeschoold en teert hij te veel op het fysieke. Vooral nu het niet draait, is hij altijd de man die de fout maakt."