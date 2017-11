Marc Brys in VISTA!: "Mijn verhaal met Beerschot-Wilrijk is nog niet geschreven" De voetbalredactie

16u40 0 © Bart Leye Van l naar r: Proximus Sports-analist Wim De Coninck, Marc Brys, moderator Nicolas De Brabander en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws.

Feest gisteren op de Heizel, waar Beerschot-Wilrijk zich dankzij een 0-3-zege tegen Union verzekerde van de eersteperiodetitel in 1B. De Antwerpse traditieclub staat al meteen met één voet opnieuw in eerste klasse, wat een vijfde opeenvolgende promotie zou zijn. Wie beter dan trainer Marc Brys om als centrale gast te fungeren in VISTA!, de voetbalwebcast van Proximus Sports en Het Laatste Nieuws. Brys, die de voorbije weken interesse genoot van KV Mechelen en KV Kortrijk maar uiteindelijk bijtekende op het Kiel: "Het verhaal met Beerschot-Wilrijk is nog niet geschreven. Ik vond het ongepast om dan zomaar te vertrekken." Ook de topper van gisteren tussen Anderlecht en Club Brugge komt ruimschoots aan bod. Naast Brys ook in onze studio: Proximus Sports-analist Wim De Coninck en Stephan Keygnaert, Chef Voetbal van Het Laatste Nieuws. Moderator is Nicolas De Brabander.

Bekijk hier vanaf 18u30 integraal de volledige aflevering.