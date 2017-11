Marc Brys in VISTA! lovend over aanhang Beerschot-Wilrijk: "Na de 0-3 nederlaag tegen Cercle zongen ze een halfuur na de match nog" Redactie

In VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus, was vandaag Marc Brys te gast. De man die Beerschot-Wilrijk gisteren naar de eerste periodetitel loodste in 1B. De 55-jarige Antwerpenaar heeft niets dan lof voor de aanhang van de club. "De twaalfde man is super belangrijk voor ons. Ze hebben ons er in de moeilijkste momenten door getrokken. Na de 0-3 nederlaag tegen Cercle, zongen de fans ons een halfuur na de wedstrijd nog toe. Dat heb ik nooit eerder gezien."



HIER kan u de volledige aflevering van VISTA! bekijken.