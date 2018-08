Mannaert: "Vorig seizoen hebben we het wereldrecord opgestelde doelmannen verbroken" Redactie

27 augustus 2018

19u07 0

Vincent Mannaert, de centrale gast in onze voetbalwebcast VISTA!, liet zich uit over Karlo letica, de nieuwe doelman van Club Brugge. Vorige week loste de bal tegen Antwerp met gevolgen, tegen Anderlecht bleven die gevolgen uit. "Vorig seizoen hebben we het wereldrecord opgestelde doelmannen verbroken", vertelde Mannaert. "Dan wordt dat met een vergrootglas bekeken."