Mannaert: "Genk heeft het meest indruk op mij gemaakt" Redactie

27 augustus 2018

19u27 0

Club Brugge staat momenteel op kop in de Jupiler Pro League, maar de titeldebatten moeten natuurlijk nog geopend worden. Toch maakt Vincent Mannaert, de centrale gast in onze voetbalwebcast VISTA!, duidelijk dat Genk een te duchten concurrent is. "Genk heeft het meest indruk op me gemaakt. Ze koppelen resultaten aan goed voetbal. Ze scoren heel gemakkelijk. Samatta scoort momenteel met de ogen dicht en dat is het verschil."