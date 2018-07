Luc Devroe over transfer Dendoncker: "8 miljoen euro is niet voldoende" MDB

30 juli 2018

16u23

Wat is de volgende bestemming van Leander Dendoncker? Dat blijft op Neerpede nog steeds de vraag. Luc Devroe beloofde de Rode Duivel in VISTA! alvast dat hij "er alles aan zal doen om zijn wensen in te willigen".

Leander Dendoncker greep de voorbij mercato's telkens naast een transfer naar het buitenland. Nu wil de middenvelder, die ook in de verdediging uit de voeten kan, afscheid nemen van zijn Anderlecht. "Er zijn de vorige transferperiodes uiteraard aanbiedingen geweest, maar het vorige bestuur is daar niet op ingegaan", vertelt Devroe in VISTA!. "In de kast vond ik nog een dossier dat van 31 januari dateert, West Ham United had toen een bod gedaan. De club werd dan verkocht en er werd beslist om hem niet te laten gaan. De hete appel werd doorgeschoven naar het nieuwe bestuur."

"Voor Leander is Anderlecht een afgesloten hoofdstuk", gaat Devroe verder. "De onderhandelingen lopen, maar die komen niet in de buurt van de bedragen die vorig jaar werden genoemd. 8 miljoen euro zal niet voldoende zijn, ook al is er geen bedrag afgesproken. Er zijn wel al markten die op 9 en 16 augustus sluiten. Voor ons is het geen probleem om te wachten tot januari, maar we gaan er alles aan doen om zijn wensen in te willigen."