Lovende woorden in VISTA! voor Anderlecht-speler: "De enige in België met potentieel om mee te kunnen bij een buitenlandse club" TLB

19u55

Bron: VISTA! 2

Proximus 11-analist Wesley Sonck brak in VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus Sports, een lans voor Henry Onyekuru. Volgens Sonck is de pijlsnelle aanvaller, door Anderlecht gehuurd van Everton, de enige speler in België met het potentieel om mee te kunnen bij een club in het buitenland. Onyekuru liep recent echter wel een zware knieblessure op en staat maanden aan de kant.

