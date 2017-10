Louwagie: "Vanderhaeghe is in de armen gesloten door het Gent-publiek" 20u08 0





Michel Louwagie was de centrale gast in de achtste aflevering van VISTA!, de voetbalwebcast van Het Laatste Nieuws en Proximus 11. De manager van de Buffalo's had het onder meer over het succesvolle debuut van Yves Vanderhaeghe bij Gent. "Hij is aanvaard en in de armen gesloten."