Lombaerts naar WK in 'zijn' Rusland? "Dan zou ik de gelukkigste mens ter wereld zijn" TLB

29 januari 2018

23u01

Bron: VISTA! 21

Nicolas Lombaerts droomt er nog van om met de Rode Duivels mee te gaan naar het WK in 'zijn' Rusland, al beseft de centrale verdediger wel dat de kans heel klein is dat dat zal gebeuren. Dat zei hij in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11. "Als ik mag meegaan, dan zou ik de gelukkigste mens ter wereld zijn."