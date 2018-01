Lombaerts eerlijk in VISTA!: "Het was misschien wel het verkeerde moment om naar KV Oostende te komen" TLB

29 januari 2018

20u45

Bron: VISTA!

Nicolas Lombaerts heeft in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus 11, openhartig gesproken over zijn transfer naar KV Oostende. De centrale verdediger gaf aan dat hij zich wel al goed gevoeld heeft aan de kust, maar hij vertelde ook eerlijk dat het misschien het verkeerde moment was om naar KVO te komen. "Maar dat weet je niet op voorhand", aldus de verdediger, die ook nog aangaf dat "het vertrek van Coucke echt wel pijn deed".