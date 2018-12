LIVE. VISTA! met Timmy Simons: “Als je Vormer op de bank zet, komt hij eens zo sterk terug”

In de allerlaatste VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports, is Timmy Simons de centrale gast. Met de assistent-trainer van Club Brugge wordt er teruggeblikt op het kerstvoetbal in de Jupiler League. Een speeldag waarin Genk een bijzonder sterk 2018 afsloot met een mooie zege tegen Gent, Club de achterstand op zeven punten hield door nipt te winnen bij Lokeren en Anderlecht, eindelijk, nog eens kon juichen. Naast Simons zijn in de studio’s van VTM ook aanwezig: Proximus Sports-analist Wesley Sonck en Niels Poissonnier, Club Brugge-watcher van Het Laatste Nieuws. Moderator is Niko Lainé van Proximus Sports.



Bekijk hierboven de drie kwartier durende voetbalwebcast vanaf 15u

