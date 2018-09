LIVE. VISTA! met Michael Verschueren, zoon van 'Mister Michel', belangrijke pion bij Anderlecht én in Europa Redactie

17 september 2018

Met de start van de Champions League op dinsdag en woensdag en de Europa League op donderdag doen de Europese clubcompetities deze week hun intrede. Wie beter dan Michael Verschueren, naast lid van de raad van bestuur van Anderlecht ook bestuurslid van de UEFA Club Competitions SA en de European Club Association (ECA), om als centrale gast te fungeren in de zevende seizoensaflevering van VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports? Natuurlijk gaat het in VISTA! naast de Europese kansen van onze clubs ook over het verlies van paars-wit zaterdagavond in Genk. Net als de zoon van Michel Verschueren zitten ook Stephan Keygnaert, chef voetbal van Het Laatste Nieuws, en Wim De Coninck, analist bij Proximus Sports, in de vtm-studio's. Moderator is Nicolas De Brabander van Proximus Sports.

Volg hier via livestream de nieuwe aflevering van VISTA!: