LIVE. VISTA! met Jan Boskamp: “Nadat Pozuelo liep te ‘etteren’, is Genk opgestaan”

De eerste zege van Anderlecht, de nieuwe hoofdrol voor de VAR op verschillende velden of Club Brugge dat Racing Genk toch een beetje onder druk blijft zetten: ook de zevende speeldag in play-off 1 leverde flink wat materiaal op om over na te kaarten. Jan Boskamp zal dat doen in VISTA!, onze voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. De Nederlandse analist werkte als trainer bij vier van de zes play-off 1-clubs en is dus uitstekend geplaatst om de stemming bij de verschillende clubs in te schatten. Was Boskamp verrast door het zwakke optreden van Standard in het Constant Vanden Stockstadion? Denkt hij dat het bij één zege zal blijven voor Anderlecht in deze play-offs? Begreep bij de keuzes van de videorefs en de veldscheidsrechters? En vooral: verwacht hij dat de titel Racing Genk nog zal kunnen ontglippen?

Bij AA Gent blijft het ondertussen vierkant draaien. Ook onze Gent-watcher Rudy Nuyens schuift aan rond de VISTA!-tafel. Hij krijgt het gezelschap van Proximus Sports-analist Wim De Coninck en moderator Niko Lainé zal het gesprek in goede banen leiden. Afspraak om 15 uur!