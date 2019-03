LIVE (17u). Speciale aflevering van VISTA! rond play-offs met Franky Van der Elst Redactie

18 maart 2019

14u40 0

Aparte aflevering vandaag van VISTA!, onze wekelijkse voetbalwebcast in samenwerking met Proximus Sports. Omwille van de bekendmaking van de play off-kalender om 15u, gaan we vanaf 17u online om de kalender te bespreken en nader in te gaan op de kansen van de zes ploegen in play-off 1. Centrale gast is Franky Van der Elst, assistent-trainer van KV Oostende met wie het natuurlijk ook zullen hebben over de vele positiewissels aan de kust. Schuiven ook aan onze tafel aan: Marc Degryse als analist van Het Laatste Nieuws en Rudy Nuyens, onze AA Gent-watcher. Moderator is Niko Lainé van Proximus Sports.

Bekijk hier vanaf 17u de drie kwartier durende aflevering van VISTA!